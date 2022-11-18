российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Полиция задержала мужчину с мечом в здании New York Times

Мужчина пытался попасть в редакцию New York Times, но его остановили на входе. Посетитель принес с собой топор и меч, сообщает портал ABC.

Днем 17 ноября в здание New York Times вошел мужчина с холодным оружием, но его остановили охранники. Посетитель пояснил, что пришел поговорить с сотрудниками политического отдела издания. Охрана вызвала полицию.

Мужчина не сопротивлялся и сдал оружие охране. По данным портала, посетителя отправили на проверку к медицинским специалистам.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, США,