Полиция задержала мужчину с мечом в здании New York Times

Мужчина пытался попасть в редакцию New York Times, но его остановили на входе. Посетитель принес с собой топор и меч, сообщает портал ABC.
Днем 17 ноября в здание New York Times вошел мужчина с холодным оружием, но его остановили охранники. Посетитель пояснил, что пришел поговорить с сотрудниками политического отдела издания. Охрана вызвала полицию.
Мужчина не сопротивлялся и сдал оружие охране. По данным портала, посетителя отправили на проверку к медицинским специалистам.
Нью-Йорк, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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