На Кубани грабители совершили налет на букмекерскую контору, но денег так и не нашли

В Краснодарском крае злоумышленники в масках, вооруженные ружьем, пытались ограбить букмекерскую контору. Однако оказалось, что все операции проводятся по безналу. В результате налетчикам пришлось уйти ни с чем.

Инцидент произошел в станице Отрадной. Как сообщает телеграм-канал Shot, три человека ворвались в букмекерскую контору и потребовали отдать им деньги из кассы.

Все случившееся запечатлела камера наблюдения. Три человека в масках угрожали ружьем двум сотрудникам. При этом девушка, находившаяся за стойкой, сообщила грабителям, что наличных у нее нет.

Когда грабители поняли, что денег они не получат, то поспешили скрыться с места преступления. Теперь их разыскивает полиция.

Краснодар, Зоя Осколкова

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