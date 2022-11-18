СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских пленных украинскими неонацистами

Следственный комитет России в пятницу, 18 ноября, возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских военнослужащих.

В сообщении пресс-службы СК РФ говорится: «Следственные органы СК возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)»

«Основанием для возбуждения дела стало видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 11 безоружных военнослужащих РФ, попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Республики», – сообщили в Следкоме и добавили, что «в полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего».

Москва, Иван Бабурин

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