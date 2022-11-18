Расстрелявшие российских пленных солдат украинцы идентифицированы

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в пятницу, 18 ноября, заявил, что российские военнопленные были расстреляны в селе Макеевке в ЛНР солдатами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Комментируя произошедшее, Марочко сказал: «80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ (вооруженных формирований Украины) после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих».

Со своей стороны, зам.врио губернатора Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, заявил: «Нацисты, убившие наших ребят, уже идентифицированы. Для них пошел обратный отсчет. Злокачественное террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) должно быть уничтожено!»

Ранее сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских военнослужащих.

Луганск, Иван Бабурин

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