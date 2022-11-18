Берлинский зоопарк закрылся на карантин по птичьему гриппу

Берлинское министерство климата в пятницу, закрыло на карантин старейший в Германии столичный зоопарк. Заведение закрылось от посетителей после того, как у одной из его водоплавающих птиц обнаружен птичий грипп, – сообщает The Washington Post.

Зоопарк Берлина временно прекратил работу из соображений безопасности. Смотрители сейчас заняты изучением состояния птиц и их изоляцией. В берлинском министерстве климата заявили, что основной целью закрытия зоопарка является предотвращение распространение птичьего гриппа».

Чрезвычайные меры были приныяты после того, как один из хамеркопов (болотная птица) умер в зоопарке на прошлой неделе. Анализ показал, что в организме птицы наличие вируса гриппа.

Как сообщает The Washington Post, зоопарки в других городах Германии, в том числе в Грайфсвальде, Карлсруэ, Ростоке и Гейдельберге, не так давно также отметили случаи птичьего гриппа у своих обитателей.

Берлин, Иван Бабурин

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