Во Франции арестовали украинскую пару за съемки порно с участием, возможно, собственного семилетнего ребенка

Мужчине и женщине украинской национальности, предположительно, супружеской паре в суде Бреста во Франции в пятницу, 18 ноября, было предъявлено обвинение в «съемке порнографического изображения несовершеннолетнего» и «кровосмесительном сексуальном насилии», – сообщает агентство AFP.

Агентство, со ссылкой на заявление прокурора Камиля Миансони прокуратуры Бреста, который ходатайствовал о заключении украинцев под стражу до суда, пишет, что женщина и мужчина в возрасте 35 и 53 лет, соответственно, были задержаны и помещены под стражу Брестским комиссариатом полиции в четверг, 17 ноября, «за факты причинения ущерба 7-летнему пострадавшему, который, вероятнее всего, является ребенком пары».

По словам Миансони, прокуратура начала расследование после сообщения из больницы «в связи с обнаружением медицинским персоналом на телефоне детских фотографий порнографического характера». В результате, украинская пара была обвинена в «фактах удержания несовершеннолетнего с целью хранения и распространения его изображений порнографического характера, а также в фактах инцестуозного сексуального насилия и несообщении о жестоком обращении с несовершеннолетним в возрасте до 15 лет».

«Арестованной женщине предъявлено обвинение в кровосмесительном сексуальном насилии над несовершеннолетним со стороны совершеннолетнего родственника по восходящей линии, а мужчине – в несообщении о жестоком обращении и сексуальных посягательствах, совершенных в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет», – сообщает французское агентство AFP.

Париж, Иван Бабурин

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