Под Петербургом прорвало трубопровод, горит газ

В районе Всеволожска Ленинградской области произошла разгерметизация газопровода. Газ вспыхнул, на месте работают две бригады спасателей, рассказали в администрации региона.

Сообщение о ЧП поступило около 15:25 часов. Причины прорыва газопровода выясняются. Давление в трубопроводе снижено, но остатки газа продолжают гореть – над трубой стоит столб пламени.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате разгерметизации газопровода между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла», – написал глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что при ЧП никто не пострадал. Комитет по ТЭК Ленинградской области заверил, что частный сектор Всеволожска не планируется отключать от газоснабжения.

Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор области Сергей Жуковский и с заместителем и прокурором Всеволожский. Также к месту разгерметизации отправились следователи и криминалисты управления Следственного комитета по Ленинградской области, сообщили в ведомстве.

Всеволожск, Наталья Рязанова

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