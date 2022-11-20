Вулкан Ключевской выбросил лаву после землетрясения

На Камчатке извергается крупнейший действующий вулкан Евразии – Ключевской. Вулкан выбрасывает куски застывшей лавы миниму 10 раз в час, сообщила пресс-служба Института вулканологии Дальневосточного отделения РАН.

В ночь на 20 ноября в Камчатском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7, после чего вулкан перешел к активному извержению. С 17 ноября вулкан активно разогревался, и температура внутри кратера продолжает расти.

«Извержение началось в вершинном кратере Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Обычно извержения Ключевского длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года», – рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

Он предупредил, что извержение будет все интенсивнее. Потоки лавы и грязи скорее всего пройдут по руслам рек в районе Ключевского. Соседнему поселку Ключи ничто не угрожает, передает «Камчатка-информ».

В Институте вулканологии отметили, что активность вулкана Шивелуч тоже растет. Купол сильно разогрелся, по склонам идут раскаленные до 1000 градусов Цельсия лавины. Когда начнется извержение, потоки камней могут докатиться до соседних поселков и даже заблокировать дорогу между столицей региона и Усть-Камчатском.

Ключи, Наталья Рязанова

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