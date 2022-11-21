В Красноярском крае девять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Красноярском крае пассажирский автобус вылетел дороги и перевернулся. В результате девять человек обратились к медикам. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла на 333 км автодороги «Канск-Абан-Богучаны». Автобус объезжал легковушку, которая поворачивала налево. 30-летний водитель не справился с управлением, транспорт слетел в кювет и опрокинулся.

«Предварительно, в настоящее время за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобуса. Всего в транспортном средстве находилось 36 человек», – уточнили в краевом главке МВД.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

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