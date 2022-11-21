На Алтае подросток погиб, катаясь на тюбинге

В Алтайском крае 16-летний подросток получил смертельные травмы, катаясь на тюбинге. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в селе Сорокино. Юноша прицепил тюбинг к автомобилю и ездил на нем по дорогам. В какой-то момент подросток не удержал трос и на большой скорости врезался в припаркованный автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи выясняют причины произошедшего, условия проживания и воспитания подростка в семье. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики.

Барнаул, Зоя Осколкова

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