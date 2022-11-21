Под Волгоградом подросток умер от случайного выстрела из ружья

В Волгоградской области 16-летний подросток скончался от огнестрельного ранения. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

Мальчик попал в клиническую больницу №3 в минувшие выходные. Врачи диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки. Несмотря на усилия медиков, подросток вскоре скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, школьник отправился на охоту со своим дядей и младшим братом. Мужчина выстрелил в фазана из охотничьего ружья 16-го калибра и положил оружие между сиденьями автомобиля, в этот момент произошел выстрел, пуля попала в грудь юноши.

Волгоград, Зоя Осколкова

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