Пассажирский самолет с дырой в хвосте сел в аэропорту Новосибирска

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с повреждением пассажирского самолета Embraer 170, принадлежащего авиакомпании S7 («Сибирь»). Лайнер отстранен от полетов.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, повреждение хвостовой части самолета было выявлено 20 ноября в ходе послеполетном осмотра в аэропорту Толмачево. Воздушное судно выполнило рейс Нижний Новгород – Новосибирск.

В ходе проверки также будет проверено соблюдение авиакомпанией законодательства о безопасности полетов.

По данным телеграм-канала Aviaincident, во время послеполетного осмотра у самолета в хвостовой нижней части фюзеляжа было обнаружено сквозное отверстие диаметром 1 см и множество вмятин и сколов лакокрасочного покрытия.

Новосибирск, Наталья Петрова

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