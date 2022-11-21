В МАГАТЭ заявили о значительных повреждениях на ЗАЭС после артобстрела со стороны Украины

Эксперты МАГАТЭ после осмотра ЗАЭС в понедельник, 21 ноября, заявили о «значительных повреждениях» на территории Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

В заявлении МАГАТЭ, в частности, говорится: «Непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет. Ключевое оборудование не повреждено, несмотря на значительные повреждения станции. Обнаружены повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку из них. Угрозы ядерной безопасности нет. Состояние шести блоков станции после обстрелов стабильно. Четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два – в режиме горячей остановки».

«Генеральный директор агентства Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС», – сообщили в МАГАТЭ.

Со своей стороны, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире 1 канала заявил, что если украинские обстрелы Запорожской АЭС продолжатся, это может привести к реальной ядерной катастрофе.

В частности, Карчаа сказал: «Может наступить ядерная катастрофа. Ядерный реактор в работе, его электропитание посредством артиллерийских ударов прекращается, обрывают линии электропередач. Дизель-генерация тоже повреждена. Каким образом расхолаживать двигатель? А нерасхолаживание двигателя может привести к перегреву реактора и дальше уже – катастрофа».

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»