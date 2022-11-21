СМИ: Турецкие ВВС ударили по американской базе в Сирии

Удар по одному из американских центров подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» (СДС) в северо-восточной провинции Хасеке (Сирия) в понедельник, 21 ноября, нанесли самолеты турецких ВВС, – сообщает ТАСС со ссылкой на вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen

Телеканал сообщил также, что в центре подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» работают военные инструкторы из США. Данных о потерях в рядах курдских бойцов и американских специалистов не говорится.

Следует отметить, что курды контролируют 27% территории Сирии. Американским командованием на этих территориях было создано и действует девять военных баз, четыре из которых дислоцированы рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, в провинции Хасеке еще пять.

Дамаск, Иван Бабурин

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