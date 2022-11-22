В Нигерии в ДТП с автобусами погибли почти 40 человек

Глава Государственного агентства по безопасности дорожного движения Нигерийского штата Борно на северо-востоке страны Уттен Бойи во вторник, 22 ноября, заявил, что, по меньшей мере, 37 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автобусов, – сообщает агентство AFP.

Уттен Бойи, в частности, сказал: «Авария произошла недалеко от города Майдугури, когда два коммерческих автобуса столкнулись лоб в лоб и загорелись. Затем их сбил третий автобус. Подтверждена гибель 37 человек, большинство из них сгорели до неузнаваемости. Причиной трагедии стала лопнувшая на высокой скорости покрышка у первого автобуса».

Абуджа, Иван Бабурин

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