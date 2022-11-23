В Омске девочка попала в реанимацию после падения в яму с кипятком

В Омске 12-летняя девочка попала в реанимацию с ожогами после того, как упала в яму с кипятком, образовавшуюся в результате прорыва теплотрассы. Прокуратура проводит проверку по данному факту. Следователи возбудили дело о халатности работников теплоснабжающей организации, сообщает региональное управление СК РФ.

Согласно материалам следствия, 22 ноября произошел прорыв трубы теплотрассы рядом с домом №25 по улице Карбышева, из-за чего разлилась горячая волна и частично обрушилось асфальтовое покрытие. При этом, как указывает СКР, работники муниципального предприятия «Тепловая компания» своевременно не приняли меры по устранению аварии и не оградили место прорыва трубы. Около 16:40 в образовавшийся провал, заполненный кипятком, провалилась 12-летняя школьница. Девочке помогла выбраться из ямы подруга. Школьницу с обширными ожогами первой степени госпитализировали, сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных работников «Тепловой компании». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и виновных лиц, говорится в сообщении СУ СК РФ по Омской области.

Свою проверку по факту происшествия проводит прокуратура Омской области. В ходе проверки будет дана оценка действий должностных лиц ресурсоснабжающей организации по обеспечению безопасного функционирования системы ЖКХ, сообщает надзорное ведомство. Также прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о халатности, возбужденного СК РФ.

Омск, Наталья Петрова

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