Потерявшуюся 4-летнюю девочку в Бурятии нашли замерзшей у забора

В Кижигинском районе Бурятии четырехлетняя девочка ночью одна ушла из дома и замерзла насмерть. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, ребенок воспитывался в многодетной полной семье, проживающей в небольшом селе. Вечером 21 ноября мать уложила детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Ночью она проснулась, чтобы проверить малышей, и не обнаружила свою 4-летнюю дочь.

Женщина разбудила старших детей и вместе с ними отправилась на поиски дочери. Чуть позже к ним присоединились соседи. Девочку удалось найти только утром. Ребенок лежал возле забора одного из дворов. На девочке была легкая демисезонная куртка, платье и сапоги. У малышки наблюдались признаки переохлаждения. Полицейские повезли девочку навстречу машине скорой помощи, но не успели – ребенок умер.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении СК РФ.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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