В Хакассии сотрудники МЧС похитили оборудование для майнинга на 63 млн рублей

В Хакасии трех сотрудников МЧС подозревают в хищении устройств, используемых для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ.
Подозреваемыми в преступлении стали двое сотрудников противопожарной службы, работник службы пожаротушения и местный предприниматель. Весной прошлого года майнинговая ферма была незаконно размещена на территории одной из организаций.
В апреле текущего подозреваемые под предлогом возмещения задолженности по оказанной ими услуге хранения для сторонней организации, имея доступ к имуществу, похитили 287 майнинговых устройств.
По данным спецслужбы, ущерб оценивается в 63 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о самоуправстве.
Абакан, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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