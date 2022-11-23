В Хакассии сотрудники МЧС похитили оборудование для майнинга на 63 млн рублей

В Хакасии трех сотрудников МЧС подозревают в хищении устройств, используемых для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ.

Подозреваемыми в преступлении стали двое сотрудников противопожарной службы, работник службы пожаротушения и местный предприниматель. Весной прошлого года майнинговая ферма была незаконно размещена на территории одной из организаций.

В апреле текущего подозреваемые под предлогом возмещения задолженности по оказанной ими услуге хранения для сторонней организации, имея доступ к имуществу, похитили 287 майнинговых устройств.

По данным спецслужбы, ущерб оценивается в 63 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о самоуправстве.

Абакан, Зоя Осколкова

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