Португальские силовики задержали три десятка рабовладельцев

Португальские правоохранители арестовали 35 человек, принадлежащих к преступной сети, использующей труд рабов на сельскохозяйственных работах, – сообщает в среду, 23 ноября, издание The Portugal News.

В полиции Португалии сообщили: «Преступная сеть была румынскими семьями и некоторыми португальцами, которые оказали им содействие. Несколько десятков жертв румынской, молдавской, марокканской, пакистанской и сенегальской национальностей были наняты на фермы в Бежа, Куба и Феррейра-ду-Алентежу, а также другие места. Всех удерживаемых насильно людей заставляли возвращать значительную часть их заработной платы, применяли физическое воздействие и принуждали к работе».

Лиссабон, Иван Бабурин

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