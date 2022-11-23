В результате артобстрелов ВСУ Запорожская АЭС потеряла доступ к внешнему энергоснабжению

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, 23 ноября, заявило, что Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему энергоснабжению, в результате чего запустились аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном в среду на сайте МАГАТЭ, говорится: «Эксперты МАГАТЭ сообщили, что станция лишилась внешнего электроснабжения в 15:30 по местному времени. Первоначально все 20 дизельных генераторов на станции подключились автоматически. Сейчас восемь из них обеспечивают объект резервным электричеством, остальные 12 генераторов переведены в режим ожидания. Аварийные дизель-генераторы смогут обеспечивать станцию в течение как минимум десяти дней».

«Шести ректорам ничего не угрожает. Два реактора, которые находились в состоянии горячего останова для обеспечения станции и близлежащего Энергодара теплом, будут подготовлены к охлаждению. Четыре остальных реактора остаются в режиме холодного останова», – сообщается также в заявлении агентства.

Со своей стороны, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил: «Инцидент подчеркивает все более опасную и сложную ситуацию вокруг ядерной безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции».

Ранее в среду, 23 ноября, представитель «Росэнергоатома» Дмитрий Шевченко заявил, что на Запорожской АЭС насчитали более 20 попаданий снарядов крупного калибра.

«Около двух месяцев не было атак. За последние четыре дня дважды массированные удары. Это более 20 попаданий на территорию, и это были попадания орудий крупного калибра», – сказал Шевченко.

Вена, Иван Бабурин

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