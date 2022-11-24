В Забайкалье пьяный мужчина ударил ножом двухлетнюю девочку

В Забайкальском крае двухлетняя девочка была госпитализирована с ножевым ранением. Ребенка пырнул собутыльник отца.

Инцидент произошел в Чите, передает РЕН ТВ. По данным правоохранителей, 38-летний мужчина пришел к другу в гости, чтобы выпить. В какой-то момент он схватил нож и ударил дочь хозяина квартиры. По его словам, это произошло случайно.

На место прибыла скорая помощь. Врачи диагностировали ножевое ранение грудной клетки, было принято решение о госпитализации ребенка.

Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства случившегося выясняются.

Чита, Зоя Осколкова

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