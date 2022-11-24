российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 ноября 2022, 11:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Забайкалье пьяный мужчина ударил ножом двухлетнюю девочку

В Забайкальском крае двухлетняя девочка была госпитализирована с ножевым ранением. Ребенка пырнул собутыльник отца.

Инцидент произошел в Чите, передает РЕН ТВ. По данным правоохранителей, 38-летний мужчина пришел к другу в гости, чтобы выпить. В какой-то момент он схватил нож и ударил дочь хозяина квартиры. По его словам, это произошло случайно.

На место прибыла скорая помощь. Врачи диагностировали ножевое ранение грудной клетки, было принято решение о госпитализации ребенка.

Следственный комитет проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства случившегося выясняются.

Чита, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,