В Крымске Краснодарского края в результате стрельбы погибли четыре человека

Начальник пресс-службы главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов в четверг, 24 ноября, сообщил, что в результате стрельбы в городе Крымск погибли четыре человека, среди которых стрелявший, еще один ранен.

Представитель главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщил: «Сегодня около 17:00 по московскому времени в одном из медицинских центров Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения застрелил двоих работников этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.

«В результате происшествия один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства инцидента», – сказал Рунов.

Также сообщается, что по предварительным данным краснодарских правоохранителей, причиной происшествия мог быть результат бракоразводного процесса с участием мужчины, открывшего стрельбу.

Краснодар, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»