Экоактивисты заблокировали две взлетно-посадочные полосы аэропорта в Берлине

Экоактивисты из немецкого движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) в четверг, 24 ноября, заблокировали две взлетно-посадочных полосы аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), – передают СМИ.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что «из-за несанкционированного доступа нескольких человек в настоящее время две взлетно-посадочные полосы закрыты».

«Климатические активисты заблокировали путь в аэропорту BER. Пока одни приклеили себя к полу, другие объезжают участок на велосипедах. Воздушное движение в BER было приостановлено», – заявили представители аэропорта Берлин-Бранденбург им. Вилли Брандта.

Как сообщают немецкие СМИ, свои действия группа Letzte Generation транслировала в прямом эфире в своем Twitter.

На опубликованном видео можно было наблюдать, как неизвестные в оранжевых жилетах прорезав дыру в заборе, пробрались на взлетно-посадочную полосу аэропорта и позировали с транспарантами. Протестующие также приклеивали себя ладонями к рулежной дорожке аэродрома. Позже один из активистов был задержан службой безопасности аэропорта.

Следует отметить, что согласно данными портала Flightradar, несколько самолетов, находившихся на подлете к аэропорту, изменили курс

«Рейсы, которые должны были вылететь с 16:40 до 16:50 в Кельн, Бонн и Штутгарт, были задержаны примерно на 30 минут. Пять рейсов, которые должны были прибыть в BER около 16:45, также были отмечены как задержанные в информационной системе аэропорта», – сообщается на портале.

Напомним, что в пятницу, 18 ноября, активисты Letzte Generation заблокировали автобан, ведущий в берлинский аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Берлин, Иван Бабурин

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