На Кубани СКР начал расследование смерти двух парапланеристов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух мужчин в результате крушения параплана. Расследование ведется по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Напомним, днем 24 ноября параплан с пилотом и пассажиром рухнул в жилом районе. Транспорт упал на автомобиль. Тренировочный полет окончился для парапланериста 46 лет и его 32-летнего пассажира гибелью. Больше никто не пострадал.

«Проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива. Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, а также все условия и причины произошедшего», – пояснили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

Краснодар, Наталья Рязанова

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