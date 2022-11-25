Медсестра погибла в ДТП с участием скорой помощи в Татарстане

В Татарстане автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой Toyota. В результате ДТП погибла женщина, находившаяся в неотложке. Правоохранители проводят проверку по факту аварии. Прокуратура взяла на контроль ход проверки, сообщает надзорное ведомство Татарстана.

«Сегодня днем на трассе Р-293 в Лаишевском районе Татарстана автомобиль Toyota столкнулся с каретой скорой помощи. От полученных травм скончалась женщина, находившаяся в скорой», – говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

По факту ДТП проводится процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура.

Обстоятельства смертельной аварии выясняются.

В Минздраве Татарстана уточнили, что жертвой ДТП стала медсестра Нурлатской центральной районной больницы, передает ТАСС. Водитель скорой и врач, а также мать и ребенок, находившиеся в машине скорой помощи, не пострадали.

Казань, Наталья Петрова

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