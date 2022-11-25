В Камбодже мошенники похитили россиян и требовали выкуп

В Камбодже преступная группировка промышляла тем, что похищала иностранцев и требовала за них выкуп. На удочку мошенников попались два гражданина России.

Как сообщили в посольстве России в Пномпене, 21 ноября в дипломатическое представительство обратились два россиянина. Они заявили, что их незаконно удерживали неподалеку от границы Камбоджи и Таиланда, передает «Лента.ру».

Злоумышленники пообещали гражданам РФ высокооплачиваемую работу с оплатой жилья и перелета. Однако, когда работники прибыли, их заставили заниматься незаконной деятельностью, у тех, кто отказывался, вымогали деньги за «досрочное расторжение контракта».

«При содействии сил правопорядка Камбоджи и личном участии генерального комиссара Национальной полиции уже 23 ноября удалось добиться освобождения соотечественников. Сейчас их здоровью ничто не угрожает, в ближайшие дни они прибудут в Пномпень, откуда вылетят на Родину», – сообщили в посольстве.

Пномпень, Зоя Осколкова

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