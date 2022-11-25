Полиция в Индии обвинила крыс в пропаже 200 кг конопли

Полиция округа Матхура в индийском штате Уттар-Прадеш обвинила крыс в пропаже доказательств по делам о наркотиках. Судя по рапортам сотрудников, грызуны съели почти 200 кг конопли.

Полиция не смогла предоставить в суд доказательства по делам о незаконном обороте наркотиков. При их расследовании изъяли 195 кг и 700 г конопли, которая лежала в хранилище улик, но вдруг пропала. Сотрудники обвинили во всем крыс и заявили, что от грызунов нет никакого спасения.

Один из судей, который остался без улик в уголовном деле, призвал власти исправить ситуацию с помощью закона. Например, разрешить полиции продавать большую часть улик медицинским фирмам или исследовательским лабораториям, а деньги вносить в казну, пишет Daily Mail.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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