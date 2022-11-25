Баку сообщил об обстрелах со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана в пятницу, 25 ноября, заявило, позиции их военных на границе подверглись обстрелу со стороны ВС Армении, – сообщают СМИ

В сообщении азербайджанского оборонного ведомства говорится: «25 ноября с 17:30 до 22:32 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, Юхары Шорджа и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Йеллиджа Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района».

«С 14:05 до 20:35 члены армянских вооруженных формирований в Карабахском районе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района. Подразделениями ВС Азербайджана, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», – сообщили в минобороны Азербайджана.

Баку, Иван Бабурин

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