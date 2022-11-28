Глава курорта Шерегеш попал в реанимацию после прорыва трубы отопления

Главу курортного поселка Шерегеш на юге Кемеровской области Вадима Швайгерт госпитализировали с ожогами из здания местной администрации, где произошла прорыв трубы системы отопления. Пострадавший помещен в реанимацию.
В кабинете МФЦ, который находится в помещении поселковой администрации поселка, произошла авария на сетях теплоснабжения.
На место ЧП вызвали главу Шерегешского городского поселения, сотрудника МФЦ и аварийную бригаду управляющей компании. Глава поселка Вадим Швайгерт получил ожоги, открыв дверь в помещении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района. Чиновника доставили в реанимацию, ему оказывают специализированную медицинскую помощь.
Обязанности главы временно исполняет его заместитель Сергей Куртигешев, уточнили в поселковой администрации.
На территории Шерегеша расположен одноименный популярный горнолыжный курорт, прошлой зимой его посетили более 2 млн туристов.
Кемерово, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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