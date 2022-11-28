В Индии недовольные соседи бросили бомбу во двор, где шла свадьба

Четыре человека пострадали из-за шумной свадьбы в районе Джагаддал на севере индийской Бенгалии. Недовольные громкой музыкой соседи бросили бомбу во двор, где веселились гости, передает NDTV.

Поздно вечером 26 ноября в одном из домов праздновали свадьбу. Громкая музыка вызвала недовольство некоторых соседей, и те пришли разбираться с хозяевами вечеринки. Стычка привела к тому, что недовольные бросили во двор соседей бомбу.

Четырех пострадавших доставили в больницу. Полиция провела рейд и задержала пять подозреваемых. В район стянули дополнительные силы полиции, но больше инцидентов не было.

Калькутта, Наталья Рязанова

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