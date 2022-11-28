Сибиряк попал под уголовку за истязание беременной подруги

Суд в Красноярске арестовал 31-летнего местного жителя за лишение свободы и истязание беременной 22-летней подруги. Подозреваемый заявил, что облил девушку зеленкой и остриг в отместку за измену.

Пострадавшая в октябре начала встречаться с подозреваемым, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. По версии следствия, мужчина неоднократно бил подругу, хотя знал о ее беременности. В конце ноября он приревновал ее и решил убедиться в измене.

24 ноября подозреваемый отправил девушке сообщение с просьбой встретиться с чужого номера. Она поняла, что пишет возлюбленный, и согласилась. Ночью они встретились около ее подъезда, но вместо объяснений мужчина вытащил нож и, угрожая расправой, завел девушку в квартиру приятеля. Там насильно облил зеленкой и обрезал волосы.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ, п.п. «г», «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ, рассказали в управлении Следственного комитета по региону. Во время допроса подозреваемый признал свои деяния. Видео допроса опубликовано на сайте краевого ГУ МВД.

«Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», – добавили в СКР.

Красноярск, Наталья Рязанова

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