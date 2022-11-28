Meta* Цукерберга оштрафовали на 265 миллионов евро

Комиссия по защите данных республики Ирландия в понедельник, 28 ноября, заявила, что оштрафовала компанию американского предприниматели и миллиардера Марка Цукерберга «Meta»* на 265 миллионов евро за утечку данных из соцсети Facebook**, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте регулятора, говорится: «Комиссия по защите данных объявила сегодня о завершении расследования в отношении компании Meta Platforms Ireland Limited* (MPIL*), контроллера данных социальной сети Facebook**, назначив штраф в размере 265 миллионов евро и обязав принять ряд мер по исправлению ситуации. Расследование было начато 14 апреля 2021 года на основании сообщений в СМИ об обнаружении в интернете сводного массива персональных данных пользователей Facebook**. В ходе проверки комиссия сотрудничала со всеми другими органами надзора за защитой данных в ЕС, которые поддержали решение обложить компанию штрафом».

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России

Дублин, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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