При ликвидации наркокартеля Европол изъял 30 тонн наркотиков

В ходе скоординированных рейдов в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Европолом ликвидирован международный наркокартель, – в понедельник, 28 ноября, сообщает нидерландское издание NL Times.

В Европоле, в частности, заявили: «Масштабы ввоза наркотиков в Европу под контролем и командованием подозреваемых были огромными. В ходе операции было арестовано 49 человек, включая 16 голландцев, правоохранительными органами было изъято более 30 тонн запрещенных веществ», – заявили Европоле.

«Помимо голландцев в наркокартель входили граждане Испании, Франции и Бельгии. Несколько подозреваемых во время облавы находились в Дубае. Подозреваемым предъявлены обвинения в крупномасштабном обороте наркотиков и отмывании денег», -сообщило издание со ссылкой на европейских правоохранителей.

Гаага, Иван Бабурин

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