Власти Ирана рассказали о количестве погибших в ходе акций протеста

Один из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Амир Али Гаджизаде в понедельник, 28 ноября, заявил, что в ходе протестов в стране были погибли более 300 человек, в том числе сотрудники сил безопасности, – сообщает Associated Press.

Согласно сообщению агентства, иранский военачальник сказал: «В ходе протестов были убиты более 300 человек, в том числе сотрудники сил безопасности. Многие жертвы – это рядовые иранцы, не принимавшие участия в протестах».

Следует напомнить, что протесты в Иране начались осенью этого года, как реакция на распространенную информацию о смерти молодой женщины Махсы Амини, которую задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба у одной из станций метро в Тегеране.

Тегеран, Иван Бабурин

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