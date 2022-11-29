В иркутской поликлинике на мальчика упала крыса и покусала его

В поликлинике города Бодайбо Иркутской области на школьника упала крыса и укусила его. Грызун сорвался с крыши на крыльце здания медучреждения и упал за шиворот мальчику, сообщает телеграм-канал «Байкал без фильтров».

Инцидент произошел на прошлой неделе. 14-летний школьник направился в поликлинику за справкой, уточняет «Сибмедиа». На входе в поликлинику он почувствовал, как что-то упало в его капюшон с крыши. Мальчик стал вытряхивать капюшона, но в какой-то момент ощутил боль. Оказалось, что его укусила крыса. Грызун пробрался за шиворот и поцарапал школьнику спину. Когда ему удалось вытряхнуть крысу из одежды, та укусила его за палец.

Медики обработали раны и поставили пострадавшему прививку от бешенства. Отмечается, что мальчик чувствует себя хорошо.

Иркутск, Наталья Петрова

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