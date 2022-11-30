Жительница Забайкалья напала на врача с ножом

В Забайкальском крае вооруженная ножом женщина напала на врача. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в поселке Ксеньевка Могочинского района. 63-летняя пациентка пришла в больницу и несколько раз ударила ножом врача-терапевта. Работники медицинского учреждения обезвредили преступницу и оказали помощь пострадавшей.

Подозреваемую задержали. Отмечается, что эта женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, хулиганство и угрозу убийством.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Проведен осмотр места происшествия, допрошены все фигуранты этого дела. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Чита, Зоя Осколкова

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