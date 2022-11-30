На пермской ТЭЦ-9 произошел крупный пожар (ВИДЕО)

В Перми произошел пожар на ТЭЦ-9. По данным экстренных служб, горит кровля турбинного цеха. Площадь возгорания уточняется, сообщает ТАСС. Что стало причиной пожара, неизвестно.

Пожару присвоен третий номер сложности. На месте работают экстренные службы, ведется тушение возгорания.

В соцсетях появились видео с места ЧП. Над территорией ТЭЦ видны огромные клубы черного дыма.

Позже в краевом главке МЧС подтвердили информацию о возгорании на ТЭЦ-9. По информации ведомства, сообщение о пожаре на территории ТЭЦ поступило в 12:58 (10:58 мск). «По оперативным данным, горит кровля котлотурбинного цеха. На месте работают 79 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники», – сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Первоначально в ведомстве заявили об отсутствии данных о пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9. Позднее издание 59.ru со ссылкой на региональный минздрав сообщило о двух пострадавших.

По последним данным, МЧС привлекло к тушению пожара дополнительные силы. В ликвидации ЧП задействованы 109 человек и 26 единиц техники.

Обновлено в 12:17. Момент начала пожара на ТЭЦ-9 попал на камеру видеонаблюдения. Как сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на одного из сотрудников предприятия, возгорание произошло «или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора), или на переднем подшипнике ТГ-10».

Telegram: Начало пожара на ТЭЦ

Пермь, Наталья Петрова

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