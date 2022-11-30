На США обрушилось 20 торнадо

Около 20 торнадо обрушились на юг Соединенных Штатов за ночь со вторника на среду, причинив материальный ущерб и вынудив некоторых жителей укрыться в убежищах в качестве меры предосторожности, сообщили метеорологические службы.

По предварительным данным, пострадавших нет. Неблагоприятные погодные явления наблюдались в штатах Миссисипи, Луизиана и Алабама. Они нанесли ущерб некоторым домам и дорогам, повалив деревья и отключив электроэнергию, сообщает Центр прогнозирования штормов (SPC) Национальной метеорологической службы.

Днем во вторник в США был осуществлено оповещение но непогоде, что позволило населению быть наготове. По данным метеорологических служб, по состоянию на вечер вторника около 40 миллионов человек находились под угрозой торнадо на юге и в центре США.

По данным метеорологических служб, ситуация, первоначально охарактеризованная SPC как «особо опасная», должна нормализоваться в среду.

Серия торнадо уже затронула юг страны в начале ноября, в основном Оклахому, Техас и Арканзас, в результате чего погиб один человек. Это погодное явление, столь же впечатляющее, сколь трудно предсказуемое, относительно распространено в Соединенных Штатах, особенно в центре и на юге страны. Тем не менее, временами торнадо носят весьма разрушительный характер. Почти год назад, в декабре 2021 года, около 80 человек погибли в результате разгула стихии в штате Кентукки.

Москва, Елена Васильева

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