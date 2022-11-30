СМИ: В Европе наблюдается рост торговли украинцами

Ростом торговли украинскими беженцами и повышением уровня их сексуальной эксплуатации обеспокоены в Евросюзе, – сообщает в среду, 30 ноября, общеевропейская медиа-сеть Euractiv.

Обозреватель издания Клара Бауэр-Бабеф, в частности, пишет: «Торговля людьми, а также сексуальное и трудовое рабство в отношении украинских беженцев возрастает, это отмечают юристы ЕС, некоммерческие организации и гражданские активисты. Согласно статистике по Европе, украинцы еще до начала конфликта чаще всего становились жертвами работорговцев. Управление ООН по наркотикам и преступности заявило, что к 2018 году украинцы продавались в 29 стран».

Автор публикации процитировала европейского юриста и главу комитета по правам женщин Роберта Бедрона, который заявил, что «тысячи беженцев с Украины, в основном женщины, становились жертвами торговцев людьми и сейчас цифра пострадавших стремительно растет».

В подтверждение слов Бердона представитель ОБСЕ Валиан Ричи сообщил, что с начала конфликта на Украине случаи изнасилования украинок в Европе участились на 260 процентов.

В свою очередь замдиректора организации при ООН – Women Europe» Джоанна Бишоп заявила: «Большинство беженцев из Украины – женщины, которые из-за экономических трудностей и физической незащищенности находятся под высоким риском оказаться в сфере проституции или порнографии».

Брюссель, Иван Бабурин

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