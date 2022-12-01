После посольства Украины в Испании посылку с бомбой получили на авиабазе и в оружейной компании

На авиабазе ВВС Испании в городе Торрехон-де-Ардос неподалеку от Мадрида обнаружили посылку с бомбой, пишет El Mundo. Прибывшая по почте посылка предназначалась специалистам спутникового центра военного объекта.

Взрывное устройство выявили сотрудники службы безопасности в ходе проверки подозрительной бандероли при помощи сканера. В настоящее время на территории авиабазы работают спецслужбы и полицейские.

Правоохранители допускают, что обнаруженная на авиабазе посылка с бомбой может быть связана с письмом со взрывчаткой, которое получили в посольстве Украины в Мадриде накануне. Напомним, 30 ноября в саду на территории посольства Украины в Мадриде произошел взрыв, легкие травмы рук получил сотрудник дипмиссии. Он открыл отправленный на имя украинского посла в Испании конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство.

По информации испанских СМИ, взрыв на территории посольства Украины в Мадриде расследуется по статье «терроризм».

Добавим, что испанская компания Instalaza, которая производит вооружение, в том числе поставляемое украинской армии, накануне также получила по почте посылку со взрывным устройством, пишет издание El Periodico. Пакет поступил в штаб-квартиру оружейной компании в Сарагосе. Прибывшие на место силовики взорвали посылку, предварительно перекрыв движение на улице, где находится офис компании, и оценив прилегающий к штаб-квартире район.

Мадрид, Наталья Петрова

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