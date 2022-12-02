Житель Барнаула открыл оружейную мастерскую на чердаке своего дома

В Барнауле поймали подпольного оружейника. Мужчина переделывал огнестрельное оружие и изготавливал боеприпасы. Ранее он уже был судим по этой статье.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю, житель Барнаула организовал оружейную мастерскую у себя дома, на чердаке, где он и принимал потенциальных покупателей.

«Во время сделки он продал обрез гладкоствольного ружья и патроны к нему, переделанный из охолощенного пистолет ПМ с самодельными патронами и автомат, переделанный из охолощенного автомата Калашникова с патронам», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители нашли в мастерской другое переделанное в боевое оружие, а также порох и патроны разного калибра.

Отмечается, что мужчина уже был ранее судим по статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Барнаул, Зоя Осколкова

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