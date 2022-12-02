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Пятница, 2 декабря 2022, 10:48 мск

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Жителя Красноярска задержали за показ порно 10-летней девочке

Правоохранители задержали 43-летнего жителя Красноярска по подозрению в совращении 10-летней девочки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России. Мужчина заманил школьницу к себе домой и показывал ей порнографические фотографии и фильмы.

По версии следствия, днем 30 ноября подозреваемый увидел на остановке транспорта «Маяковского» незнакомую девочку. Мужчина подошел к ребенку, и под предлогом помощи с уроками его несуществующей дочери привел его к себе домой. Там злоумышленник, «воспользовавшись беспомощным состоянием девочки в силу ее малолетнего возраста, совершил иные действия сексуального характера, после чего отпустил ребенка», – говорится в сообщении.

Педофил продемонстрировал школьнице порнографические фото и фильмы, уточняют «Вести.ру». Девочка рассказала о произошедшем матери. Женщина обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали в квартире по месту его жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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