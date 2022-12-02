Под Иркутском задержали группу мужчин за попытку расстрелять знакомых

Правоохранители в Черемхово Иркутской области задержала 10 мужчин по делу о покушении на убийство. Они расстреляли машины своих знакомых, ранив одного человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным МВД, вечером 9 ноября часть подозреваемых на микроавтобусе SsangYong Istana догнала «Жигули» и 10 раз выстрелила в машину и пассажиров. Один человек был ранен, его увезли в больницу. «Жигулям» удалось скрыться от преследования.

Другая группа подозреваемых на Toyota Mark X совершила подобное нападение на пассажиров Honda Torneo. Никто не пострадал, водителю удалось увести машину от нападавших.

Несколько часов спустя подозреваемых задержали по итогам работы совместной группы МВД, УФСБ по Иркутской области и спецподразделения Росгвардии. Трех самых активных участников инцидента в возрасте от 21 до 31 года взяли под стражу.

«Предъявлено обвинение трем жителям Черемхово по ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору)», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Сотрудники СКР провели обыски в жилищах всех 10 задержанных и нашли оружие и патроны к нему, следует из кадров, опубликованных на сайте ведомства.

Черемхово, Наталья Рязанова

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