СМИ: Полиция оцепила украинское посольство в Мадриде

Посольство Украины в Мадриде, где в среду произошел взрыв, в пятницу, 2 декабря вновь оцеплено полицией, – сообщает телерадиокомпания Radio y Televisión Española.

Согласно информации телекомпании, в настоящее время полицейские оцепили периметр вокруг посольства и просят людей покинуть оцепленную территорию. Посол и сотрудники дипмиссии пока остаются в здании.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на МИД Украины сообщает, что диппредставительство получило такой же конверт, какие накануне приходили в посольства страны в других государствах.

МИД Украины ранее сообщало, что после взрыва в посольстве в Мадриде, в результате которого легкое ранение получил его сотрудник, в дипмиссии страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии, а также в генконсульства в Неаполе и Кракове и консульство в Брно приходили конверты, «пропитанные чем-то красным».

Мадрид, Иван Бабурин

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