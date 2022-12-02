Представительство киевского режима в Ватикане неизвестные измазали экскрементами

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в пятницу, 2 декабря, сообщил, что накануне неизвестные проникли в его римскую резиденцию и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы, – передает агентство Ansa.

Украинский представитель при Святом Престоле, в частности сказал: «Мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт. В данном случае имеет место скоординированная компания, так как похожие случаи зафиксированы в других европейских странах».

Ранее сообщалось, что в посольства Украины сразу в нескольких странах пришли посылки с тканями животных и кровью.

Ватикан, Иван Бабурин

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