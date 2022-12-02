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Суббота, 3 декабря 2022, 01:49 мск

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Маск собрался опубликовать «компромат» на Байдена-младшего

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Американский бизнесмен, основатель SpaceX, владелец Tesla и Twitter миллиардер Илон Маск в пятницу, 2 декабря, заявил, что в самое ближайшее время опубликует некие документы, касающиеся ситуации в Twitter из-за скандала с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Маск написал: «То, что на самом деле произошло с историей подавления Twitter истории с Хантером Байденом, будет опубликовано в Twitter в 5 вечера по восточному времени (1.00 ночи мск)».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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