В Камызяке в пятиэтажке взорвался газ

Сегодня утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке. Как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, в результате ЧП пострадал гражданин 1977 года рождения, который был госпитализирован с ожогами и в шоковом состоянии.

«Эвакуировано 114 человек, 12 из которых, в том числе один ребёнок и один подросток, расположены в пункте временного размещения. Остальные размещены у родственников», – уточнил глава региона в телеграм-канале.

Бабушкин также сообщил, что специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан. «Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут восстановлены за счёт нашего бюджета», – отметил губернатор.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП. По данным ведомства, инцидент произошел в 5 часов утра в доме на улице Горького. Предположительной причиной явилась утечка бытового газа.

Астрахань, Светлана Антонова

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