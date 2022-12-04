На побережье Каспийского моря обнаружено более 700 мертвых тюленей

Следственный комитет Дагестана организовал проверку данных о гибели более 700 тюленей, трупы которых обнаружены на побережье Каспийского моря. Как сообщила пресс-служба республиканского главка ведомства, по результатам будет принято процессуальное решение.

В минприроды Дагестана со своей стороны пояснили, что в результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19. Материалы направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований.

«Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что гибель более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.

«Выбросы мёртвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи отмечались в 2012 г. и в 2016 г.», – отметили в минприроды Дагестана.

Махачкала, Светлана Антонова

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