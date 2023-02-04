ВСУ снова обстреляли Белгородскую область

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Красное. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов сильно повреждено одно частное домовладение, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также разрушена хозпостройка и повреждена линия электропередачи», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

«Самое главное – пострадавших нет», – подчеркнул Гладков.

По его словам, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области ввел в регионе бессрочный режим желтой террористической опасности. Об этом решении Гладков сообщил после ночного обстрела Борисовского района, который граничит с Харьковской областью Украины.

«Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения «желтого» уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное – это безопасность жителей Белгородской области», – пояснил он.

По словам главы региона, в Борисовской районе снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. Губернатор уточнил, что возникший пожар локализовали, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Белгород, Светлана Антонова

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