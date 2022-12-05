Глава МЧС назвал причину взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске. «Ситуация на месте ЧП непростая»

Причиной взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщил прибывший на место ЧП глава МЧС России Александр Куренков. Он назвал непростой ситуацию на месте происшествия из-за сложности завала, информирует МЧС РФ.

«Баллон, а оказался не одним, был разгерметезирован, и произошел взрыв», – приводит слова министра ТАСС. По его словам, одна из жительниц дома накануне инцидента обратилась к соседу из-за запаха газа. Глава МЧС назвал эту информацию предварительной, уточнив, что дом не был газифицирован.

Куренков также сообщил, что для разбора завала сначала спасателям нужно разбирать крышу, после чего «постепенно спускаться поэтажно вниз к основному завалу». «После этого будем извлекать тех, кто там может быть», – добавил министр.

Сейчас в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 200 человек и 55 единиц техники, говорится в сообщении МЧС. При разборе постоянно проводятся минуты тишины, завал обследуют четыре кинологических расчета.

В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы осложняют погодные условия – на месте трагедии температура ниже минус 20 градусов – и особенности завалов. «Для безопасности на месте разбора завалов спасатели закрепляют нависающие конструкции», – добавили в МЧС. Пострадавшим и жильцам дома оказывают психологическую помощь.

Взрыв произошел накануне в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома. Это привело к обрушению перекрытий второго и третьего этажей в третьем подъезде. По данным МЧС, в результате происшествия погибли шесть человек, еще девять пострадали, четверо из них госпитализированы. Двух самых тяжелых пострадавших с сильными ожогами санитарным бортом доставили в ожоговый центр в Сургуте. Под завалами могут еще оставаться люди. По информации правоохранительных органов, после ЧП остается неизвестной судьба семи человек, информирует ТАСС. Сотрудники полиции выясняют их местонахождение.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения дома в Нижневартовске. Расследование ведется по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Нижневартовск, Наталья Петрова

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